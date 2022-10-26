«Попала под зачистку Telegram»: что известно о деле Ксении Собчак Журналистка и дочь экс-мэра Петербурга покинула Россию, став подозреваемой в вымогательстве

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак стала фигурантом дела о вымогательстве и покинула территорию страны на фоне задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора издания «Татлер» Ариана Романовского. По неподтверждённым данным, дочь бывшего мэра Петербурга эмигрировала в Литву. Похожие дела ранее заводились на администраторов нескольких Telegram-каналов, которых заподозрили в шантаже ВИП-персон, среди которых оказались представители Ростеха, а заявление на злоумышленников якобы написал глава госкорпорации Сергей Чемезов. Однако есть версия, что происходящее имеет отношение к зачистке информационного поля. Подробности этой истории — в публикации NEWS.ru.

Обыски в доме Ксении Собчак, расположенном в элитном посёлке Горки-8 в Московской области, прошли утром 26 октября. Хозяйку силовики не застали. Она покинула Россию, якобы уехав в Литву через территорию Белоруссии. Как пишет Baza со ссылкой на собственные источники, для задержания экс-кандидата в президенты оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда Собчак намеревалась улететь из страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, накануне силовики уже имели постановление о задержании Собчак, но «она выехала из Москвы ещё ночью [25 октября]».

Она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию, — рассказал анонимный собеседник государственного агентства.

Оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора «Татлера» Ариана Романовского, заподозренных в вымогательстве. По данным RT, сама журналистка и экс-кандидат в президенты стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Сама она пока никак не прокомментировала это. ТАСС со ссылкой на источники в силовых ведомствах уточняет, что по делу телеведущей «проходит должностное лицо Ростеха».

Вечером 24 октября также по подозрению в вымогательстве в столичном ресторане Regent были задержаны Кирилл Суханов и Ариан Романовский. В оперативных мероприятиях, как писала Baza, участвовали больше 10 сотрудников МВД и ФСБ.

[Романовскому] предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ, а именно вымогательство в особо крупном размере. По предъявленному обвинению мой подзащитный вину не признает, — сообщил NEWS.ru адвокат Гаджи Алиев.

Как пишет «112», материалы по делу Романовского и Суханова поступили в суд. Следствие ходатайствует избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По информации издания Baza, заявление на подозреваемых написал лично глава Ростеха Сергей Чемезов. Связанный с силовиками канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Кирилл Суханов «тесно сотрудничал с админами Telegram-каналов, находящимися сейчас под стражей по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям госкорпорации „Ростех“ Василия Бровко (муж Тины Канделаки)». Речь, судя по всему, идёт о резонансном деле редактора Life Александры Баязитовой, администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Ольги Архаровой и Инны Чуриловой и других. Как подробно рассказывал NEWS.ru, часть фигурантов этого дела являлись сотрудниками медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина. Некоторым из них вменяют вымогательство у Промсвязьбанка и Ростеха.

«ВЧК-ОГПУ» уточняет, что помимо Суханова, Романовского, Баязитовой, Архаровой и Чуриловой за вымогательство задерживались админы Telegram-каналов «Как-то вот так» некто Спирин и «Кремлёвский мамковед» — отец и сын Садововы. Якобы от их действий и пострадал Василий Бровко. Подозреваемые, по версии следствия, опубликовали в своих каналах статьи с некими ложными сведениями и в мае 2022 года вступили в переписку с доверенным лицом потерпевшего, потребовав 6 млн рублей за удаление постов. В конце июня требования повторились, однако сумма выросла. Материалы в отношении этих лиц, а также Суханова и Романовского находятся в ГСУ столичного ГУ МВД по Москве.

При этом Бровко, как утверждалось в публикации, выступал заявителем и по делу в отношении трёх админов Telegram-канала «Сканер», которые заподозрены в мошенничестве. Эти материалы, по данным близкого к силовикам Telegram-канала, расследует СК.

Сам Василий Бровко не ответил на звонок NEWS.ru.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, Суханова подозревают в том, что он якобы получал деньги за «блоки» на негативную информацию о том или ином человеке или компании в каналах Ксении Собчак. По версии Mash, в апреле Суханов и Романовский создали новый Telegram-канал (его название не раскрывается), который с 24 октября не обновляется. По данным издания «Вёрстка», речь может идти о канале «Оливье с икрой», созданном 27 апреля и пишущем на темы лайфстайла и светской хроники. При этом Ростех в публикациях этого канала не упоминался, а Тина Канделаки — только один раз.

По неподтверждённой информации, которую транслирует «ВЧК-ОГПУ», в отношении задержанных могут завести дело по ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества, которое, по версии следствия, подозреваемые создали для вымогательства денег у ВИП-персон.

Почти все ранее арестованные по делу сотрудничают со следствием и дают показания на других админов, с которыми они вместе работали, поэтому задержание Кирилла Суханова и Ариана Романовского может быть не последним, — утверждают авторы канала.

Ранее в Telegram-канале «Вести. Дежурная Часть» («Россия 24») написали, что задержанный Суханов дал показания против Собчак. По данным канала, подчиненный журналистки свидетельствовал в ходе допроса, что телеведущая якобы за деньги ставила «блоки» в своих Telegram-каналах («Осторожно, новости», «Кровавая барыня») на публикацию компрометирующей информации о представителях власти и медийных персонах.

В публикации канала также утверждается, что обыск у Ксении Собчак «не связан с борьбой с преступностью», потому что журналистка «попала под зачистку Telegram, в котором она с командой весьма успешно работает». Авторы публикации заверяют, что на «зачистку „Телеги“ брошены огромные силы» из разных подразделений ФСБ и МВД, в том числе бывшие сотрудники РУБОП Москвы, которых «кидали на мероприятия» в отношении руководителей нескольких независимых изданий — Романа Анина, Романа Доброхотова и Романа Баданина (все они признаны Минюстом РФ СМИ-иноагентами и эмигрировали из страны).