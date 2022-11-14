Baza: Собчак дала указание опубликовать резонансный пост с Чемезовым Baza: Собчак распорядилась опубликовать пост в «Тушите свет», в котором упоминался Чемезов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Telegram-канал Baza со ссылкой на двух источников сообщает, что Журналистка Ксения Собчак дала указание опубликовать пост в Telegram-канале «Тушите свет», в котором предположительно содержался компромат на главу «Ростеха» Сергея Чемезова. По информации канала, светская львица отправила фактуру о вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева, на котором в том числе присутствовали Чемезов и певец Григорий Лепс.

Следствие предполагает, что за удаление этого поста коммерческий директор холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов потребовал 11 млн рублей у гендиректора «Ростеха». Позже его задержали при получении первого коррупционного транша в размере 800 тысяч рублей. Также по этому делу был задержан главный редактор «Тушите свет» Ариан Романовский админ ресурса — Тамерлан Бигаев.

Один из источников отметил, что изначально журналисты канала не понимали, в чем смысл публикации данного поста.

Пост неинформативный. Фактуры какой-то крутой, светской там не было. Видео с дня рождения — тоже. Ребята реально не понимали, зачем вообще эту скуку нужно давать в канал. Но раз сказано — значит, надо, — отметил один из спикеров Baza.

По словам другого собеседника канала, «почти половина реально эксклюзивной инфы», которую публиковали в «Тушите свет», приходила от Собчак. Так, в числе материалов был пост про подготовку к вечеринке в честь дня рождения миллиардера Романа Абрамовича, а также про празднование дня рождения телеведущей Марии Китаевой. Один из источников утверждает, что по мере того, как инсайдерский канал становился все более популярным, многие популярные герои постов «Тушите свет» начали подозревать Собчак в сливах.

У Собчак много знакомых и много информации по светской, поэтому сами понимаете... Она отправляет, что узнала, журналисты ставят. Но, когда канал стал очень быстро набирать популярность, некоторые герои публикаций начали подозревать саму Собчак в сливах. И она обзванивала всех, убеждая, что «Тушите свет» к ней никакого отношения не имеет, — рассказал «Базе» второй источник.

Другой источник сообщает, что Telegram-канал оформляли на одну из рабочих симок, принадлежащих Собчак. В его структуре работали пятеро человек: четверо админов, включая Бигаева и Романовского, а также Собчак. Метка «владелец» стояла напротив ее имени.

У нее были права добавлять админов в канал, — пояснил «Базе» первый источник.

Как сообщает Baza, админа «Тушите свет» Бигаева, предположительно, привлекли к уголовному делу за то, что он написал и поставил пост про Бокарева.

Сейчас потихоньку Ариана делают организатором вымогательства, а Бигаева — исполнителем. И это очень странно, — отметил еще один источник Baza.

Ранее стало известно, что в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали. Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию.