«Я бы её кишки вынул»: Пригожин пригрозил обидчице сына Пьехи

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как бы поступил на месте Стаса Пьехи с Ириной Безбородовой, против которой возбуждено уголовное дело по обвинению в избиении сына певца. В беседе с NEWS.ru он заявил, что «проколол бы башку» обидчице ребёнка и «вынул её кишки».

То, что та женщина на видео выглядела абсолютно сумасшедшей, видно невооружённым глазом. Понимаете, мальчик сам себе увечья нанести не мог. То, что он проколол её бассейн... Это же ребёнок! Да я бы ей башку проколол! И за ребёнка я бы её кишки вынул, — заявил Пригожин.

Продюсер считает, что Ирине Безбородовой следовало бы публично извиниться перед семьёй Стаса Пьехи. Пригожин назвал её «бессовестным человеком».

Ранее Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына Пети после выписки из больницы. По словам певца, ребёнок до сих пор испытывает тошноту и головокружение.

Две семьи оказались в центре крупного скандала. Ирина Безбородова, как утверждают Пьеха и его бывшая супруга, «швырнула на землю» их семилетнего сына за то, что мальчик проткнул её надувной бассейн карандашом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.