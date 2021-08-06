Внук Эдиты Пьехи рассказал, почему его бабушке трудно ходить

Российский певец Стас Пьеха, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи, рассказал, что его бабушке трудно ходить из-за перенесённой несколько лет назад сложной операции на коленях — во время прогулки с собакой она сломала ноги. О проблемах родственницы со здоровьем исполнитель рассказал в интервью YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Артист отметил, что Пьеха сейчас не даёт концерты, живёт в деревне под Санкт-Петербургом с подругами. С одной из них актриса общается почти 50 лет.

Она (Эдита Пьеха. — NEWS.ru) их (прооперированные колени. — NEWS.ru) не расходила как следует, поэтому ей иногда тяжело ходить. Но при этом мы созваниваемся, я приезжал в гости пару раз.

Ведущая программы Алёна Жигалова напомнила гостю, что Эдита Пьеха ещё не объявила о завершении карьеры, на что певец ответил, что прощальные выступления являются эффективным маркетинговым решением, а артистка никогда не была меркантильной.

У неё нет никакого имущества, никаких накоплений, никаких связей. Она всегда была особняком и была посвящена профессии, — резюмировал Стас Пьеха.

Накануне исполнитель рассказал о самочувствии своего семилетнего сына Пети, жестоко избитого предположительно соседкой по даче, женой футбольного арбитра Владислава Безбородова. Несмотря на то что маленький Петя уже выписался из больницы, его самочувствие оставляет желать лучшего. По словам музыканта, его семилетний сын сейчас «дома, под присмотром» и проходит как психологическую, так и физическую реабилитацию после пережитых травм.

Ранее сообщалось о том, что жена футбольного арбитра Безбородова накинулась с кулаками на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Мальчик проткнул надувной бассейн карандашом и стал жертвой разгневанной женщины. Цена как самого бассейна, так и его ремонта уже известна.