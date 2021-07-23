Избитого сына Пьехи выписали из больницы

Избитого сына певца Стаса Пьехи Петю, на которого напала супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина, выписали из больницы. Семилетнего ребёнка перевели на амбулаторное лечение, рассказала в своём Instagram бывшая жена исполнителя и мать пострадавшего Наталья Горчакова.

Мы едем домой. <...> Хочется сказать огромное спасибо нашим врачам за внимание, за искреннее тёплое отношение и профессионализм — это дорогого стоит и особенно ценится, когда ты сам разбит, а надо ещё и поддерживать оптимизм в ребёнке, — написала она.

Горчакова добавила: в Рощино, где пострадал мальчик, семья в ближайшее время не вернётся. После произошедшего соседство уже не кажется им таким безопасным, тем более, что извинений со стороны семьи Безбородовых так и не последовало.

Две семьи оказались в центре крупного скандала. Ирина Безбородова, как утверждают Пьеха и его бывшая супруга, «швырнула на землю» их семилетнего сына за то, что мальчик проткнул её надувной бассейн карандашом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru раскрыл судьбу бассейна Ирины. Также стало известно, что теперь ей могут назначить психиатрическую экспертизу. Решение примет следствие.