Ургант, черный квадрат, скандал из-за украинцев: где сейчас Алла Михеева

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Алла Михеева

Актриса и телеведущая Алла Михеева получила известность благодаря своим «Острым репортажам» в программе «Вечерний Ургант». Как сейчас складывается карьера и жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Алла Михеева

После закрытия передачи «Вечерний Ургант» Алла Михеева продолжила работать в качестве ведущей мероприятий, а также сниматься для телевидения. В марте 2023 года она появилась на Первом канале в качестве члена жюри Высшей лиги КВН. В апреле артистка вместе с коллегами по шоу «Вечерний Ургант» отметила 11-летие проекта и 45-летие ведущего Ивана Урганта.

В августе она активно делилась снимками с отдыха в Греции. На Миконосе артистка в компании подруг посетила местный стриптиз-клуб.

Вернувшись в Россию, Михеева приняла участие в туре «Ледниковый период. Снова вместе» фигуриста и хореографа Ильи Авербуха. Выступления в российских городах прошли в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова. На льду телеведущая каталась в паре с фигуристом Иваном Букиным. В декабре она также стала участницей шоу Авербуха «Корова на льду» в Москве.

Алла Михеева живет в собственном доме недалеко от «Лужников».

Что Алла Михеева говорила про СВО

Алла Михеева в день начала спецоперации опубликовала черный квадрат в социальных сетях и сообщила, что выступает за мир. В январе 2023 года телеведущая оказалась в центре скандала после того, как появилась на вечеринке в Куршевеле, организованной победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2018» Кариной Жосан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Михеева

В социальных сетях Михеева опубликовала кадры с мероприятия. В объектив попали и молодые люди из Украины. После критики в свой адрес телеведущая объяснила, что не имеет никакого отношения к вечеринке.

«Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас [с подругой] розовые костюмы были. И я поэтому не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра», — сказала она телеканалу «360».

Что известно об отношениях Михеевой и Урганта

Алла Михеева продолжает общение с Иваном Ургантом после закрытия его передачи на Первом канале. Артистка признавалась, что они не только созваниваются, но и вместе ведут корпоративы в Москве. По мнению телеведущей, ее коллегу необоснованно критикуют.

«Не знаю, почему на Ивана Андреевича обрушилось столько хейта — он не уезжал никуда дальше, чем Тимати вместе со мной на серф-кемп. Иван Андреевич в Москве, ходит в „Останкино“ на работу, студию нашу не разбирали. Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты», — говорила она.

В июле 2023 года Михеева в беседе с NEWS.ru сообщила, что, если руководством Первого канала будет принято решение о возобновлении съемок шоу Ивана Урганта, она обязательно примет в них участие.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Михеева

Что известно о личной жизни Аллы Михеевой

Алла Михеева скрывает подробности своей личной жизни. Согласно информации их открытых источников, в 2017 году она состояла в отношениях с телеоператором шоу «Вечерний Ургант» Сергеем Канчером, позднее ее видели на отдыхе с экс-бойфрендом певицы Ольги Бузовой Тимофеем Майоровым.

В прошлом году артистка рассказала, что для нее в паре важны любовь, уважение и взаимность.

«Со мной будет только тот человек, которого я буду принимать и любить полностью. И он будет идеальным. Как и я. Вот вам аллегория. Это как отношения с Москвой: я люблю этот город со всеми достоинствами и недостатками, как некоторые считают. Как мужа. Вот пробки — ну и что? Мне комфортно в них, адаптировалась, не воспринимаю это как проблему» — уточнила она для Teleprogramma.pro.

Читайте также:

Скандал с «Би-2» в Таиланде: последние новости 30 января, куда депортируют

Последние новости шоу-бизнеса 30 января: что с Кудрявцевой, SHAMAN, Лолитой

Кудрявцева, три брака, поддержка Пугачевой: как живет Екатерина Гордон