Уголовное дело против Моргенштерна: рэпера могут посадить?

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В чем обвиняют артиста и может ли он оказаться за решеткой?

Что известно об уголовном деле против Моргенштерна

Как уточняется, уголовное дело в отношении Моргенштерна требуют возбудить из-за уклонения от обязанностей иностранного агента. Столичная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что в публикациях артиста в соцсетях неоднократно отсутствовало указание на статус иноагента.

За нарушение обязанностей иноагента Моргенштерна за год дважды привлекали к административной ответственности. Однако он продолжил публиковать посты без упоминания о статусе.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сказано в сообщении.

Адвокат артиста Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что официальных уведомлений о возбуждении уголовного дела в отношении Моргенштерна не поступало. По его словам, если дело действительно заведут, защита исполнителя намерена обжаловать такое постановление.

«Поскольку я представляю его интересы, могу сказать точно, что на данный момент никакого официального уведомления о возбуждении уголовного дела нет. Всю информацию мы знаем сейчас из СМИ. Если уголовное дело будет возбуждено, безусловно, мы будем обжаловать такое постановление», — рассказал Жорин.

Как отмечает Telegram-канал SHOT, по инкриминируемой статье Моргенштерну может грозить до двух лет колонии в случае возвращения в Россию.

Фото: Личный архив Сергея Жорина Сергей Жорин

Что сказал Моргенштерн об уголовном преследовании

Рэпер в своем Telegram-канале назвал себя уголовником и бандитом после новости о возбуждении на него уголовного дела в России. Моргенштерн напомнил, что еще недавно в СМИ велись разговоры о возможности снятия с него статуса иноагента, после чего ситуация резко изменилась.

Артист также пообещал, что больше не будет делать добрых дел, которыми он занимался в последние месяцы. В частности, он собирал деньги на лечение больных детей в России.

Комментируя новости, Моргенштерн назвал сегодняшнее утро ужасным и сопроводил свои посты задумчивыми эмодзи. Также артист поделился видео из частного самолета, сообщив, что летит на важные переговоры.

Моргенштерн вернется в Россию?

В середине июня 2024 года Моргенштерн заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но не может этого сделать — артиста, по его словам, ненавидят несколько людей из власти, которых он назвал «злыднями». Причины антипатии сам певец не понимает, как он сказал в интервью на YouTube-канале «Вписка», до сих пор.

Однако Моргенштерн уверен, что в случае возвращения в РФ его посадят в тюрьму. При этом рэпер признался, что хотел бы увидеться со своей бабушкой и посетить родную Уфу. А вот в Москву он возвращаться не хочет — когда-то ему нравилась столичная жизнь, однако эти времена в прошлом. Артист добавил, что российские слушатели по сей день относятся к нему с теплотой.

Его подруга, блогер Рада Русских, ранее сообщила, что Моргенштерн очень скучает по дому и мечтает вернуться, но боится проблем. Они с исполнителем виделись во время поездок в Дубай, там музыкант рассказал, что «очень хочет, но пока не видит возможности» из-за статуса иноагента. Моргенштерн, считает девушка, нужен в России, так как он человек «молодой, умный, яркий, а кроме того, платил высокие налоги в нашей стране».

14 июня шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что Моргенштерн может выступить у него на разогреве в Москве 28 июня. Он заявил, что артист может вернуться в Россию по его приглашению. При этом шоумен отметил, что предложил рэперу сменить репертуар на патриотический.

«Я ему написал пару отличных песен, которые он и будет исполнять. Когда он вернется, будет петь мои песни с патриотическим уклоном, они о любви к Родине. У нас с ним первый концерт будет 28 июня. Это будет мой концерт, Моргенштерн на разогреве выступит у меня», — пояснил Барецкий.

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