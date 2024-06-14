Моргенштерн рассказал, что мешает ему вернуться в Россию Моргенштерн заявил, что вернуться в Россию ему не дают «злыдни»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но не может этого сделать — артиста, по его словам, ненавидят несколько людей из власти, которых он назвал «злыднями». Причины антипатии сам певец не понимает, как он сказал в интервью на YouTube-канале «Вписка», до сих пор.

Однако Моргенштерн уверен, что если он приедет домой — его посадят в тюрьму. При этом рэпер признался, что хотел бы увидеться со своей бабушкой и посетить родную Уфу. А вот в Москву он возвращаться не хочет — когда-то ему нравилась столичная жизнь, однако эти времена в прошлом. Артист добавил, что российские слушатели по сей день относятся к нему с теплотой.

Его подруга, блогер Рада Русских ранее сообщила, что Моргенштерн очень скучает по дому и мечтает вернуться, но боится проблем. Они с исполнителем виделись во время поездок в Дубай, там музыкант рассказал, что «очень хочет, но пока не видит возможности» из-за статуса иноагента. Моргенштерн, считает девушка, нужен в России, так как он человек «молодой, умный, яркий, а кроме того, платил высокие налоги в нашей стране». В его песнях она также видит смысл и пользу: люди, слушая такие композиции, выплескивают агрессию и другие негативные эмоции.