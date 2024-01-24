Подруга Моргенштерна Рада Русских рассказала о его тоске по России Блогер Рада Русских: Моргенштерн мечтает вернуться в Россию, но боится проблем

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) очень скучает по России, мечтает вернуться, но боится проблем, заявила в интервью NEWS.ru подруга рэпера блогер Рада Русских. Она отметила, что видится с исполнителем во время своих поездок в Дубай, где Моргенштерн сейчас живет. По ее словам, он «очень хочет в Россию, но пока не видит возможности».

Морген очень скучает по России, хочет вернуться. Но боится того, что из-за статуса иноагента у него могут возникнуть здесь проблемы, — поделилась блогер.

По ее мнению, Моргенштерн нужен в России, так как он человек «молодой, умный, яркий, а кроме того, платил высокие налоги в нашей стране». В его песнях блогер также видит смысл и пользу.

Людям ведь нужно где-то выплеснуть агрессию. Приходят в клуб, выпьют рюмку водки и поют Лепса или Моргена. Я не вижу сильной разницы между «Рюмкой на столе» и хитами Моргенштерна. И люди, прооравшись в караоке, наутро не будут агрессивными, — считает Русских.

Блогер призвала профильные структуры продумать возможности «исправиться и реабилитироваться» для тех, кто по той или иной причине попал в список иноагентов. Напомним, что Рада Русских объявила о своём желании баллотироваться в президенты России на выборах в марте 2024 года.

Ранее стало известно о попытке писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продать две элитные квартиры в Москве общей стоимостью около 210 млн рублей. Сообщалось, что Глуховский, переписав имущество на 71-летнюю пенсионерку, предположительно, свою мать, хочет избавиться от недвижимости и вывести деньги из страны.