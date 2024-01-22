Глуховский тайно продает две элитные квартиры в центре Москвы SHOT: Глуховский через закрытые базы продает две элитные квартиры в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дмитрий Глуховский

Telegram-канал SHOT узнал о попытке писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продать две элитные квартиры в Москве общей стоимостью около 210 млн рублей. По данным канала, Глуховский, переписав имущество на 71-летнюю пенсионерку, предположительно, свою мать, хочет избавиться от недвижимости и вывести деньги из страны.

По информации SHOT, после восьмилетнего приговора за фейки о ВС РФ в августе 2023 года Глуховский начал предпринимать попытки спасти свои активы в России. Самыми дорогими из них являются две смежные квартиры в ЦАО на улице Петровке, 30/7.

Здание, располагающееся рядом с Кремлем, было построено в 1805 году и известно как доходный дом купца Петра Трындина. Глуховский приобрел две квартиры в этом строении в 2020 году. А через некоторое время после приговора подарил недвижимость маме, которая сразу же выставила имущество на продажу. Покупатель пока не нашелся. При этом SHOT утверждает, что процесс ведется через закрытые базы с повышенной секретностью.

Ранее ВЦИОМ представил данные опроса, согласно которому 69% граждан России поддержали решение отечественных издательств и магазинов отказаться от выпуска и продажи книг писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). При этом только каждый четвертый (23%) россиянин читал его книги.