Названа вероятная дата первого концерта Моргенштерна после возвращения в РФ Шоумен Барецкий: Моргенштерн выступит у меня на разогреве 28 июня в Москве

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алишер Валиев / Моргенштерн

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что репер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может выступить у него на разогреве в Москве 28 июня. Он заявил, что артист может вернуться в Россию по его приглашению. При этом шоумен отметил, что предложил рэперу сменить репертуар на патриотический.

Я ему написал пару отличных песен, которые он и будет исполнять. Когда он вернется, будет петь мои песни с патриотическим уклоном, они о любви к Родине. У нас с ним первый концерт будет 28 июня. Это будет мой концерт, Моргенштерн на разогреве выступит у меня, — пояснил Барецкий.

Шоумен уточнил, что он также предлагал рэперу поработать у него на кладбище. По его словам, сейчас проводится восстановление мытищинского кладбища.

Мы сейчас занимаемся восстановлением мытищинского кладбища, нужны люди. Я говорил Моргенштерну, что он будет у меня работать, могилы копать. Он едет только по моему приглашению. А по поводу концертов — я ему сказал о том, что если программа будет изменена, то будет все нормально, — добавил Барецкий.

Член Совета Федерации Ольга Епифанова ранее заявила, что Моргенштерну помешало жить в России законодательство в сфере запрета пропаганды наркотиков. По ее словам, лучшим «оружием» против ему подобных артистов является равнодушие.