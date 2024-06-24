Адвокат Моргенштерна высказался о возбуждении уголовного дела против рэпера Адвокат Жорин: Моргенштерна официально не уведомляли о возбуждении дела

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Моргенштерн

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что официальных уведомлений о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного, рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), не поступало. По его словам, если дело действительно заведут, защита артиста намерена обжаловать такое постановление.

Поскольку я представляю его интересы, могу сказать точно, что на данный момент никакого официального уведомления о возбуждении уголовного дела нет. Всю информацию мы знаем сейчас из СМИ. Если уголовное дело будет возбуждено, безусловно, мы будем обжаловать такое постановление, — рассказал Жорин.

Ранее появилась информация, что прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении Моргенштерна из-за уклонения от исполнения обязательств иностранного агента. В публикациях артиста в соцсетях неоднократно отсутствовала необходимая плашка.

Член Совета Федерации Ольга Епифанова до этого заявила, что Моргенштерну помешало жить в России законодательство в сфере запрета пропаганды наркотиков. По ее словам, лучшим «оружием» против ему подобных артистов является равнодушие. Она считает, что Моргенштерн «засоряет эфир своим нытьем».