Популярному рэперу-иноагенту грозит уголовное дело Рэперу Моргенштерну грозит уголовное дело из-за маркировки иноагента

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за уклонения от обязанностей иностранного агента. Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что в публикациях артиста в соцсетях неоднократно отсутствовала необходимая плашка.

Моргенштерна за нарушение обязанностей иноагента за год дважды привлекали к административной ответственности. Однако он продолжил публиковать посты без упоминания о статусе иноагента.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — сказано в сообщении.

Ранее Моргенштер заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но не может этого сделать. Рэпер утверждает, что его ненавидят несколько людей из власти, которых он назвал «злыднями». Причины антипатии сама звезда не понимает до сих пор. Однако Моргенштерн уверен, что, если он приедет домой, его посадят в тюрьму. При этом певец признался, что хотел бы увидеться со своей бабушкой и посетить родную Уфу.