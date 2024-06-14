Сенатор назвала лучшее «оружие» против Моргенштерна Сенатор Епифанова: лучшим оружием против Моргенштерна является равнодушие

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алишер Валиев / Моргенштерн

Член Совета Федерации Ольга Епифанова заявила в беседе с NEWS.ru, что рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) помешало жить в России законодательство в сфере запрета пропаганды наркотиков. По ее словам, лучшим «оружием» против ему подобных артистов является равнодушие.

Плохому танцору всегда что-то мешает. Жить в России Моргенштерну помешало законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков. Зарабатывать за границей мешает то, что имевшаяся аудитория и поклонники остались на родине, а зарубежная публика не особо хочет слушать его «творчество», — высказалась Епифанова.

Она считает, что Моргенштерн «засоряет эфир своим нытьем». Сенатор также пожелала рэперу оставаться за границей.

Вернуться в Россию мешает чье-то негативное отношение? Однако почему-то ничего не мешает ему засорять эфир своим нытьем. А жаль. Надоел, ей-богу. Слишком много внимания таким бегунцам. Пусть уже весь этот человекохлам в полном составе, снесенный ветром перемен из России, остается там, куда гордо укатил. Лучшее оружие против таких, как он, — равнодушие, — подытожила Епифанова.

Моргенштерн ранее заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но не может этого сделать. По мнению рэпера, его ненавидят несколько людей из власти, которых он назвал «злыднями». Причины антипатии сам певец не понимает.