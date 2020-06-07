Темнокожий парень падчерицы Урганта извинился перед её семьёй

https://static.news.ru/photo/9090a0a2-a8e8-11ea-9678-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/e_ttg

Муса, бойфренд падчерицы телеведущего Ивана Урганта Эрики Кикнадзе, прокомментировал своё участие в протестах в США с провокационным плакатом. Он заявил, что посыл переврали.

Мужчина заверил, что никогда не проявлял неуважения ни к своей девушке, ни к её родителям, передаёт «Экспресс газета».

Мой плакат и посыл, как и всё, за что мы боремся, было вывернут наизнанку и воспринят как неуважение к ней и её семье. Моё сообщение было проигнорировано и снова сделало меня врагом, — подчеркнул он.

Муса пожаловался, что его цвет кожи сексуализирован, однако он является обычным человеком. Текст на плакате не ассоциирован с семьёй Кикнадзе — он обращён к тем, кто заставляет чернокожих ощущать себя подобным образом.

Причиной скандала стал плакат, на котором с использованием ненормативной лексики написано, что государство использует темнокожих сильнее, чем темнокожие делают это «с вашими дочерьми».

Волна протестов прокатилась по всему миру после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Основные протесты проходят в Соединённых Штатах, они сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие.

Причастные к смерти Флойда стражи правопорядка были отстранены от работы и задержаны. Началось расследование. Однако это не помогло снизить градус напряжённости в обществе.

На европейском континенте акции протестов в поддержку движения Black Lives Matter в Великобритании, Франции, Швеции, Австралии, Италии и Испании.

Как писал NEWS.ru, в британской столице несколько тысяч человек второй день подряд собирались у посольства США. Они скандировали имя погибшего, призывали к справедливости и к прекращению расизма, а затем отправились колонной к центру городу.