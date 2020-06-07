Тысячи британцев вышли на акцию против расизма у посольства США

https://static.news.ru/photo/f6218ef4-a8d9-11ea-9339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Густаво Вальенте/РИА Новости

Несколько тысяч человек собрались у посольства США в Лондоне на очередную акцию против расизма. Они пришли, чтобы выразить солидарность с движением Black Lives Matter, которое вспыхнуло с новой силой после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Собравшиеся скандировали имя погибшего, призывали к справедливости и к прекращению расизма.

После этого колонна демонстрантов выдвинулась в сторону центра британской столицы, передаёт РИА Новости. Агентство отмечает, что акция протеста носит мирный характер. Стычек с полицией пока не зафиксировано, однако некоторые активисты, пробравшись к резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, пытаются спровоцировать столкновения.

Гибель Флойда вызвала волну протестов по всему миру. Мужчина скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Основные протесты проходят в США, они сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие.

Причастные к смерти Флойда стражи правопорядка были отстранены от работы и задержаны. Началось расследование. Однако это не помогло снизить градус напряжённости в обществе.

Как писал NEWS.ru, днём ранее в ходе лондонской акции против расового неравенства не удалось избежать столкновений протестующих с полицией. Несколько человек пострадали.