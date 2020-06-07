Тысячи британцев вышли на акцию против расизма у посольства США

Несколько тысяч человек собрались у посольства США в Лондоне на очередную акцию против расизма. Они пришли, чтобы выразить солидарность с движением Black Lives Matter, которое вспыхнуло с новой силой после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Собравшиеся скандировали имя погибшего, призывали к справедливости и к прекращению расизма.
После этого колонна демонстрантов выдвинулась в сторону центра британской столицы,
Гибель Флойда вызвала волну протестов по всему миру. Мужчина скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Основные протесты проходят в США, они сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие.
Причастные к смерти Флойда стражи правопорядка были отстранены от работы и задержаны. Началось расследование. Однако это не помогло снизить градус напряжённости в обществе.
Как писал NEWS.ru, днём ранее в ходе лондонской акции против расового неравенства не удалось избежать столкновений протестующих с полицией. Несколько человек пострадали.
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