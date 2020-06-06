Два десятка полицейских пострадали в Лондоне в ходе акций протеста

https://static.news.ru/photo/b55df30c-a84e-11ea-a4a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Mbiyu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские получили ранения в столкновении с протестующими против расового неравенства в Лондоне. За последние несколько дней пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов.

Только 7 июня во время обеспечения общественного порядка травмы получили 10 полицейских, сообщает Daily Mail. Суперинтендант Скотленд-Ярда Джо Эдвардс назвал происходящее «совершенно недопустимым» и добавил, что по итога стычек с полицией задержаны 14 человек.

Эдвардс уверен, что количество задержанных только будет расти, так как полиция собирается провести соответствующее расследование. На улицы Лондона в субботу, 7 июня, вышли десятки тысяч человек. Изначально акции протеста проходили мирно, но через несколько часов демонстранты, собравшиеся у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, начали швырять в охранявших вход полицейских бутылками и петардами.

Полиция пыталась оттеснить участников акции в сторону Парламентской площади, но манифестанты либо отталкивали полицейских, либо демонстративно становились перед ними на одно колено.

На одной из улиц в полицейскую лошадь запустили велосипедом. Она испугалась, бросилась в толпу, сбросив с себя сотрудницу полиции. После этого лошадь галопом промчалась через толпу, но после сама вернулась в конюшню. Жизни сотрудницы полиции ничего не угрожает.

Протесты идут в Лондоне, Манчестере, Лестере, Бате, Ньюкасел и других городах. И это несмотря на то, что в стране продолжает действовать карантин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лондонская полиция задержала 13 человек после марша в память об афроамериканце Джордже Флойде. Шествие состоялось в центре британской столицы — от Гайд-парка до Парламентской площади.