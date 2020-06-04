Порошенко могут принудительно привести на допрос в ГБР

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Экс-президента Украины Петра Порошенко могут в принудительном порядке доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Соответствующее решение вынес Печерский суд Киева.

Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича в статусе свидетеля, — цитирует ТАСС текст решения.

О принудительном приводе экс-президента ходатайствовало ГБР, поскольку ранее он неоднократно не являлся на допросы. Решение суда обжалованию не подлежит.

Как ранее писал NEWS.ru, Порошенко вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о записи его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом на 10 июня. Запись доказывает, что американский политик связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко называет её подделкой, разгоревшийся скандал — попыткой втянуть Киев в предвыборную борьбу в США.