Театральный режиссёр раскрыл три секрета популярности Бузовой

Известный театральный режиссёр Андрей Житинкин объяснил феномен успеха телеведущей, певицы, актрисы Ольги Бузовой. Три секрета её популярности Житинкин раскрыл в беседе с NEWS.ru.

По мнению режиссёра, Ольга Бузова добилась успеха прежде всего благодаря собственной целеустремлённости и трудоспособности.

Молодёжи кажется, что можно из провинции попасть в Москву и сделать вот такую фантастическую карьеру, как у Бузовой. Но это всё только кажется! Бузова играет в эту лёгкость, на самом деле это огромный труд. И это не случайность, — рассказал Житинкин.

Вторым секретом популярности Ольги Бузовой режиссёр считает её бизнес-жилку: предприимчивость, умение поддержать и монетизировать колоссальный интерес к себе. По данным Forbes, в 2020 году певица заработала примерно $3,3 млн (по нынешнему курсу — более 242 млн рублей) и заняла третье место в списке «50 самых успешных звёзд» российского шоу-бизнеса.

Бузовой очень помогает её команда, у неё огромный штат, продюсеры. Никакие мальчики или девочки не попадут в Москву и просто так такую карьеру не сделают, —подчеркнул Андрей Житинкин.

Он особо отметил отсутствие комплексов у Ольги Бузовой, что позволяет ей, по словам режиссёра, раскрепощённо чувствовать себя в любых новых обстоятельствах — на эстраде и на театральной сцене, даже при отсутствии профильного образования.

У неё очень большая практика выступлений, ведения всяких корпоративов и ещё бог знает чего. Конечно, она держится свободно, — признал театральный деятель.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова отметилась на шумной вечеринке, посвящённой юбилейному вечеру Димы Билана на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», проходившем в Сочи. Она спела и станцевала с Биланом, апофеозом вечера стал их поцелуй.