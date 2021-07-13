Покровский высмеял Билана в матерной песне

Лидер российской группы «Ногу свело!» Максим Покровский на официальном YouTube-канале коллектива опубликовал клип на матерную песню, где высмеивает коллегу по цеху Диму Билана. Трек исполнитель написал после отменённого концерта в Санкт-Петербурге, запланированного на 2 июля.

Шоу решили перенести после решения комиссии, выявившей накануне на той же площадке несоблюдение антиковидных мер на выступлении Димы Билана. Из-за этого Покровский записал эмоциональное обращение к звезде и обвинил его в непорядочности.

Да, ситуация с Биланом выстрелила. И только ленивый к ней не присоседился. Кто-то обвинял нас в намерении хайпануть, кто-то хайпанул сам. Больше всех в этом преуспел сам Билан, который ухитрился провернуть и то, и другое, — написал Покровский на своей странице в Instagram.

В песне музыкант намекает на «дьявольский план» Билана по срыву концерта «Ногу свело!», но лирический герой Покровского его раскусил, ведь он не «beepлан».

Выступление «Ногу свело!» должно было состояться 2 июля, а накануне Билан якобы не соблюдал COVID-ограничения во время своего шоу. Речь идёт о площадке Roof place в Петербурге. После Билана там должна была выступать группа «Ногу свело!». Но городской комитет по культуре выявил нарушения: во время шоу Билана не соблюдались коронавирусные ограничения — нарушалась социальная дистанция, а зрители практически не носили маски. И площадку закрыли для выступлений.

Вечером в воскресенье, 4 июля, рокер подал заявление в отдел полиции Рузского района Московской области. По словам Покровского, в его адрес с телефонного номера поступили оскорбления с элементами угроз.

Ранее сообщалось, что продюсер Димы Билана Яна Рудковская заступилась за него после обвинений со стороны лидера группы. По её словам, команда певца привита от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», зал клуба Roof place заполнили на 50%, а исполнитель просил зрителей надеть маски. Сам Билан также прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что «заметил вопли» Покровского совсем недавно, однако не собирался на них отвечать.