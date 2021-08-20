Рудковская показала танцы с Бузовой и Биланом на «Новой волне»

Яна Рудковская опубликовала видео с вечеринки для звёзд, которая прошла после второго концерта «Новой волны». На ней отметились не только сама продюсер, но и Ольга Бузова, а также подопечный Рудковской Дима Билан.

На автопати, состоявшейся после официальной части концерта, Билан спел уже и для друзей. Отметились для звёздной публики также Сергей Жуков и Юра Шатунов, в какой-то момент на сцену прорвалась и сама Рудковская. В пляс с нею пустилась и Ольга Бузова, наряженная в топ и юбку в пол золотого цвета. Поющая ведущая не только зажигала с Биланом, но и даже не выпускала его из объятий.

Позже Рудковская станцевала медленный танец с Димой Биланом.

Спасибо за твой фантастический вечер! Это было на одном дыхании, душевно и очень стильно, — написала в Instagram продюсер.

Поклонники Рудковской принялись рассуждать о том, что Ольга Бузова просто решила развеяться на вечеринке. «Бузова, как всегда», «Бузова и тут засветилась», «Оля сначала накинулась на Диму. Как вы его отбили?», «А где ж ваш фирменный танец, обхватывающий бёдра партнёра?», «Грязные танцы, ночь», написали в комментариях пользователи.

Ранее блогер Лена Миро с иронией прокомментировала новое фото 50-летней телеведущей Леры Кудрявцевой, сделанное на отдыхе в Турции. По мнению Миро, попытки Кудрявцевой использовать при обработке снимков фильтры и фотошоп, чтобы казаться моложе, выглядят смешно.