Эксперт назвала огромную сумму, вложенную Бузовой в раскрутку Манукяна

Профайлер и эксперт по лжи Светлана Филатова оценила «прибеднения» Давида Манукяна, который заявил в шоу Иды Галич, что сам добился успеха. По мнению эксперта, блогер просто манипулирует своей аудиторией, пишет KP.RU.

На момент встречи Манукяна с Бузовой у него было всего 7 млн подписчиков, тогда как у ведущей — 17 млн. То есть Бузова по факту каждый день делала бесплатную рекламу возлюбленному. При этом не стоит забывать, что рекламный пост у звёзд такой величины стоит не менее миллиона рублей.

Таким образом, по миллиону в день он экономил на рекламе. Можно сказать, что каждый месяц Ольга вкладывала в жениха по 30 миллионов, а всего за 18 месяцев — 540 миллионов рублей. Он же потратил на нее максимум 90 миллионов рублей, а значит, 450 миллионов остался должен, — сделала вывод профайлер.

Что касается самого Манукняна, он не только уверяет, что сам себе сделал карьеру, но и говорит о том, что его расходы на подарки в бывших отношениях доходили до 5 млн рублей в месяц.

Ранее Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, признался, что во время отношений с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой звал её замуж. Об этом он рассказал в интервью Иде Галич.