SHAMAN: последние новости 6 апреля, помощь Пугачевой, критика, концерты

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) продолжает концертный тур по России. Какие еще последние новости об исполнителе известны, кто раскритиковал его творчество, правда ли Алла Пугачева оказывала ему финансовую помощь?

Кто раскритиковал творчество SHAMAN

Певец Виктор Салтыков назвал творчество SHAMAN «псевдопатриотизмом». Он заявил, что не верит образу артиста, но при этом считает его хорошим исполнителем.

«Его вовремя подхватили просто. Дали возможность повлиять на молодежь. Я не совсем верю этому образу. Это псевдопатриотизм, на мой взгляд. Вот Шевчуку я верю больше. Верю „Любэ“», — прокомментировал Салтыков.

По его мнению, песни о России и любви к Родине не обязательно должны быть прямолинейными.

«Да, хорошее дело, может быть, нам этого не хватало эти 30 лет. Когда это возводится в культ, манеры эти, изображает, жесты SHAMAN... До меня это не доходит как до человека, который любит свою страну», — добавил исполнитель.

Содержала ли Пугачева SHAMAN

Журналист Светлана Рейтер заявила, что, когда SHAMAN был никому не известным начинающим музыкантом, народная артистка СССР Алла Пугачева помогала ему пробиваться на сцену.

По ее словам, Примадонна оказывала исполнителю поддержку в карьере, а также помогала финансово и даже покупала ему вещи.

«Она помогала ему и в какой-то момент купила ему вещи даже, потому что гардероб у него как у небогатого человека, мягко говоря, не подходил для сцены», — сообщила Рейтер в интервью YouTube-каналу «Жидкий гвоздь».

Как SHAMAN помогает жертвам теракта в «Крокусе»

24 марта, в день национального траура по погибшим в подмосковном «Крокус Сити Холле», SHAMAN представил композицию «Реквием».

«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском „Крокус Сити Холле“ я хочу почтить память всех погибших песней», — объяснил певец.

Музыкант также сообщил, что все средства от монетизации песни будут направлены на помощь пострадавшим.

Помимо этого, SHAMAN перевел 5 млн рублей в Российский Красный Крест.

27 марта певец дал концерт в Ессентуках. Он заявил, что все полученные от выступления средства также будут направлены на помощь пострадавшим в «Крокусе».

«Все мы одна семья. А в семье чужого горя не бывает. Мы должны все сплотиться и помочь», — считает SHAMAN.

Ранее музыкант сказал, что готов оплатить похороны каждого погибшего в «Крокусе», а также лечение и реабилитацию пострадавших.

«Любые беды и напасти всегда сплачивали нашу страну. Делали Россию еще крепче и сильнее. Напугать и сломать нас не получилось и в этот раз. Все мы одна большая семья, а в семье чужого горя не бывает», — сказал он.

Где в ближайшее время выступит SHAMAN

SHAMAN продолжает концертный тур по России. Недавно стало известно, что он появится на молодежном форуме «УТРО» в Екатеринбурге. Информацию подтвердил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

«Форум уральской молодежи „УТРО“ пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня. Участие примут более тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет из шести регионов Уральского федерального округа: работающая молодежь, студенты и школьники», — прокомментировали в полпредстве УрФО.

Помимо этого, в ближайшее время SHAMAN выступит в Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Пензе (7 июня), Тольятти (10 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня) и Подольске (26 июня).

Также у музыканта уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

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