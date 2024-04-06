Филипп Киркоров: последние новости 6 апреля, поедание детей, иноагентство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народному артисту России Филиппу Киркорову не понравилось, что телеведущая Регина Тодоренко привела детей на съемки программы «Маска». Какие еще последние новости о поп-короле известны, сколько он заработал за прошлый год?

Чем Киркорову не понравились дети Тодоренко

Регина Тодоренко опубликовала в своем Telegram-канале видео со съемок шоу «Маска». На съемки она взяла с собой детей.

Сын телеведущей Майкл сидел рядом с Филиппом Киркоровым. Мальчик баловался, и это не понравилось поп-королю.

«А мы сегодня на „Маске“ снимаем. Филипп недоволен, что Мишаня постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Вот такая у нас жизнь веселая», — прокомментировала Тодоренко.

После этого она посмеялась и заявила, что ей, наверное, больше не стоит приводить детей на съемки.

«Я их съем», — в шутку ответил Киркоров.

Сколько Киркоров заработал за 2023 год

По информации KP.RU, выручка компании ООО «Филипп Киркоров Продакшн» за 2023 год составила 195,3 млн рублей. Чистая прибыль при этом выросла до 158,8 млн рублей.

«Выручка компании ООО „Филипп Киркоров Продакшн“ в 2023 году составила 195,3 млн рублей, чистая прибыль выросла до 158,8 млн рублей. В 2022 году фирма принесла лишь 57 млн рублей», — сообщило издание.

Кто хочет признать Киркорова иноагентом

Поэт Вадим Цыганов заявил, что Филиппа Киркорова и его бывшую жену, народную артистку СССР Аллу Пугачеву, нужно признать иноагентами. По его мнению, исполнители популяризируют среди людей «неверные ценности».

«Нужно убрать провокаторов, которые только занимают место на эстраде. Они являются людьми без принципов, с двумя моралями. Они не причастны к русской культуре, а лишь паразиты», — считает поэт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто хочет лишить Киркорова звания народного артиста

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил президента России Владимира Путина лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении NEWS.ru.

Бородин указал на участие певца в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой и обвинил его в поддержке ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Также общественник раскритиковал Киркорова за «недостойное поведение». Он напомнил о конфликте поп-короля с режиссером Мариной Яблоковой, произошедшем в 2010 году на съемках премии «Золотой Граммофон». Тогда Киркорову не понравилось, что свет от прожекторов бьет в лицо. Он попросил изменить их направление, но режиссер мероприятия Яблокова отказалась быстро выполнить требование музыканта. Это разозлило Киркорова, и он сказал ей несколько нелестных фраз. Когда Яблокова возмутилась тоном исполнителя, он вышел из себя и, по ее словам, поднял на нее руку.

После скандала режиссер отсудила у Киркорова 10 млн рублей, но позже решила пойти на мировую и договорилась с артистом решить проблему «полюбовно». Сам Киркоров заявлял, что не трогал Яблокову, а просто «ударил ногой по воздуху».

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