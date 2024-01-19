Пугачева и Галкин: последние новости 19 января, где сейчас, что с США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут переехать в США. Что об этом известно, какие последние новости выходили о них?

Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин больше месяца не выходили на связь с общественностью и не комментировали свое местонахождение. Артисты в декабре приезжали в Израиль на юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После новогодних праздников, по информации KP.RU, супруги вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри — должны были переехать в Лондон. Но, как сообщил ведущий YouTube-шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин собираются перебраться на постоянное место жительства в США.

По данным KP.RU, у исполнительницы есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова. На кого записаны вторые апартаменты — неизвестно.

Кто виноват в отмене концертов Галкина

Максим Галкин 24 января должен был возобновить гастроли, однако его выступления на курортах Таиланда были отменены. По данным ТАСС, местное правительство жестко реагирует на политические высказывания артистов во время мероприятий, что могло привести к срыву концертов комика.

Продюсер Павел Рудченко считает, что не стоит видеть руку Кремля в отмене концертов шоумена за границей. Он считает, что представители руководства азиатских и арабских стран не хотят портить отношения с Москвой, поэтому остро реагируют на антироссийские заявления со сцены.

«Арабские страны и в том числе Таиланд очень остро реагируют на всевозможные политические заявления и, опять же, не хотят портить отношения с Россией. Поэтому этим артистам ничего хорошего не стоит ждать именно в отношении выступления в странах арабского мира, это однозначно», — заявил Рудченко.

Что о Галкине сказал Николай Валуев

Депутат Госдумы Николай Валуев признался, что испытывает неприязнь к таким знаменитостям, как Максим Галкин и Андрей Макаревич. Парламентарий надеется, что в России не осталось поклонников этих артистов.

«Они мне противны как пока соотечественники. По сути, на сегодняшний день они люди из окопов, что напротив. Удивлюсь, если их кто-то еще ждет в России. Хотя, вероятно, их все-таки будут тут ждать. Сотрудники ФСИН», — сказал Валуев для Sport24.

Что известно о разговоре Сенчуковой с Галкиным

Певица Наталья Сенчукова рассказала, что хорошо относилась к Алле Пугачевой и Максиму Галкину. После переезда супругов за границу и начала выступлений шоумена с критикой в адрес России артистка пыталась связаться с юмористом и разобраться в его позиции. Однако ее сообщения остались без ответа.

«Мы, конечно, были просто в шоке, когда, значит, услышали, что пишет Галкин... Я даже его оправдывала, писала ему: „Посмотри, ты не туда смотришь. Это же не то написано, там затерто, а ты это выставляешь!“ То есть я думала, что он чего-то не понимает», — сообщила она.

К мнению исполнительницы присоединился ее муж, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин. Он осудил Аллу Пугачеву за слова о «холопах и рабах» и заверил, что их с Сенчуковой политическая и гражданская позиция «не наигранная».

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