Продюсер объяснил причину отмены концертов Галкина и Лободы за границей Продюсер Рудченко: Кремль не имеет отношения к отмене концертов Галкина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Царьградом» заявил, что не стоит видеть руку Кремля в отмене концертов шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и украинской певицы Светланы Лободы за границей. По словам эксперта, представители руководства азиатских и арабских стран не хотят портить отношения с Москвой, поэтому остро реагируют на антироссийские заявления со сцены.

Арабские страны и в том числе Таиланд очень остро реагируют на всевозможные политические заявления и, опять же, не хотят портить отношения с Россией. Поэтому этим артистам ничего хорошего не стоит ждать именно в отношении выступления в странах арабского мира, это однозначно, — подчеркнул Рудченко.

Ранее сообщалось, что власти Тайланда отменили концерты Галкина под названием «Прекрасное недалеко», которые должны были пройти в Паттайе и на Пхукете 24 и 25 января. Также был отменен гала-ужин с украинской певицей Светланой Лободой в Пхукете 25 января.

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, получил запрет на въезд в ОАЭ из-за своих политических высказываний со сцены.

Не состоятся и выступления комика Руслана Белого в Таиланде, Индонезии и на Бали. Также в конце декабря в Дубае был отменен концерт певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), поскольку было продано только 30% билетов.