Составлен список артистов, чьи концерты отменяют за границей

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Максим Галкин

В Таиланде отменили концерты юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые были запланированы на 24 и 25 января. Так местные власти отреагировали на политические высказывания артиста во время выступлений. Чьи концерты также были отменены за границей в последние месяцы — в материале NEWS.ru.

Галкина отменили в Казахстане и Таиланде

Концерты Галкина под названием «Прекрасное недалеко» должны были пройти в Паттайе и на Пхукете, цены на билеты варьировались от 8,5 до 16 тысяч рублей. Однако незадолго до начала выступлений они были отменены.

В начале октября 2023 года два концертных зала в Казахстане сообщили, что не смогут провести концерты Галкина. Руководство центрального концертного зала «Казахстан» в Астане 30 сентября объявило о технических работах по ремонту водопровода, а 1 октября Дворец республики в Алма-Ате сообщил о поломке сцены.

Сам артист предложил помочь концертным площадкам в Астане и Алма-Ате с ремонтом и поинтересовался, почему организаторы не назначили новую дату концертов. Галкин также отметил, что все билеты на его выступления были проданы.

Концерт юмориста, намеченный в Таллине на 15 сентября, также был отменен. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, выступление не состоялось не из-за нераспроданных билетов. Он считает, что карьера Галкина и его супруги Аллы Пугачевой закончилась, поскольку «они никому не нужны за границей».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

За что Галкина оштрафовали в Эмиратах

Как писал Telegram-канал Mash, ранее правительство ОАЭ оштрафовало Галкина на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте. Как сообщалось, во время одного из выступлений в 2023 году он негативно высказывался о России и продолжил за зрителями проукраинский лозунг.

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что Галкин постарается оправдаться перед публикой за отмену концертов в некоторых странах из-за антироссийских высказываний. По его мнению, артист продолжит «гнуть свою линию» и выступать там, где ему позволят.

Как объяснил критик, страны, в которых у Галкина возникли проблемы с проведением концертов, получают множество дотаций от российских граждан. В число этих стран входят Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Бабичев считает, что власти этих государств не хотят ссориться с РФ, поэтому отменяют выступления шоумена.

Почему отменили гала-ужин с Лободой на Пхукете

Запланированный на 25 января гала-ужин с украинской певицей Светланой Лободой в Пхукете тоже не состоится, сообщил Telegram-канал Readovka. Организаторы не стали уточнять причину отмены мероприятия с участием артистки. Некоторое время назад Лобода выступала в поддержку ВСУ и уверяла, что оставила российскую сцену.

Однако в конце 2023 года Светлана выпустила песню на русском языке. В интервью BBC исполнительница заявила, что продолжит петь на русском, потому что количество ее русскоязычных поклонников превышает число украинцев. По ее словам, переводить прошлые хиты она тоже не будет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Лобода

Почему Данилко больше не пустят в ОАЭ

Как писал Telegram-канал Mash, украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, получил запрет на въезд в ОАЭ из-за своих политических высказываний со сцены. Его оштрафовали и больше не пустят в Эмираты после проведенного в 2022 году корпоратива, на котором арабские власти усмотрели признаки разжигания межнационального конфликта.

Что нарушил Оксимирон в ОАЭ

Российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известному как Оксимирон, могут запретить выступать в Объединенных Арабских Эмиратах и вменить крупный штраф. Причиной стали антироссийские высказывания музыканта во время концерта в Дубае 11 января, которыми заинтересовались местные органы. Как сообщил Mash, сейчас проводится проверка в отношении артиста на предмет разжигания межнациональной розни и запрещенных публичных политических заявлений. Максимальное наказание за подобное правонарушение — запрет на въезд в страну.

Почему отменили концерт Земфиры в Дубае

В конце декабря 2023 года у Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) отменили концерт в Дубае, поскольку там было продано только 30% билетов, стоимость которых достигала 120 тысяч рублей и выше. Выступление артистки должно было состояться весной, так как она уже получила от организаторов гонорар в размере 24 млн рублей.

Официальными причинами отмены концерта называют не зависящие от сторон обстоятельства и неурожайную дату, однако на самом деле организаторы продали слишком мало билетов. Земфира долгое время не соглашалась устраивать концерт, потому что не любит выступать в ресторанах, однако в итоге приняла предложение и потребовала повысить гонорар. В результате организаторы мероприятия продали меньше половины билетов и приняли решение об отмене ее шоу.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Земфира

Что сказал Белый об отмене концертов в Таиланде

Об отмене выступлений комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Таиланде, Индонезии и на Бали сообщили организаторы. Они должны были состояться 7, 9 и 11 января. Однако купившим билеты пришло сообщение об их отмене без указания причины. Как писала Baza, сам комик считает, что сотрудники консульства РФ попросили власти Таиланда, чтобы «такие артисты, как Белый, не выступали».

Руслан Белый покинул Россию после начала СВО на Украине и переехал в Турцию. Позже он перебрался в Испанию, где, по его словам, собирается получить ВНЖ, а затем и гражданство.

Какую зарубежную группу запретили в Греции

В Афинах отменили концерт британской группы The Tiger Lillies из-за того, что ее участники публично поддерживают Украину. Жители афинского района Экзархия, где должно было состояться шоу, выступили против мероприятия, сообщал Telegram-канал BRIEF. Как пояснили организаторы концерта, граждан не устроила политическая позиция артистов. Уточняется, что The Tiger Lillies с 2022 года активно поддерживают Киев и выступают с критикой СВО.

