Пиар-менеджер Птахи рассказала о состоянии рэпера после срочной операции

Российский рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, «пока не очень хорошо себя чувствует» после срочной операции — артисту удалили желчный пузырь вместе с желчным камнем, рассказала в комментарии NEWS.ru его пиар-менеджер Марина Евстифеева.

Пока не очень хорошо себя чувствует Давид. Медики говорят, что операция прошла успешно. Да, довольно много мероприятий и выступлений пришлось перенести, — заявила Евстифеева.

Музыкант на своей странице в Instagram отметил, что у него болит всё «от пупка до шеи», а «из живота торчит трубка, из неё что-то капает». Исполнитель добавил, что больше всего боялся анестезии, однако рад, что сможет заниматься спортом без «вечной боли в животе».

Причиной срочной госпитализации звезды, вероятно, стал холецистит. О воспалении у хип-хоп-исполнителя стенок желчного пузыря сообщил Telegram-канал Mash. Давид Нуриев много лет выступал в составе группы CENTR вместе с Алексеем Долматовым (Guf) и Вадимом Мотылёвым (Slim).

Ранее народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный ранее с коронавирусной инфекцией, выздоровел. В настоящий момент он чувствует себя хорошо. О проблемах актёра со здоровьем стало известно 29 июля. В больницу его доставили ещё 28 числа. Актёр жаловался на затруднённое дыхание, кашель и температуру в 39 градусов.