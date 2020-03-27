Певица Наталья Подольская поделилась семейной фотографией, на которой запечатлён её тесть Владимир Пресняков вместе с сыном и двумя внуками.
В подписи к снимку она поздравила Преснякова-старшего с днём рождения — 26 марта ему исполнилось 74 года.
Очень люблю, желаю крепкого здоровья! Берегите себя для нас, — написала певица.
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Ранее NEWS.ru писал, что дочь Ларисы Долиной опубликовала фото, на котором она запечатлена со своей бабушкой — матерью известной певицы. Подписчики сразу заметили «невероятное» сходство Галины Кудельман (в девичестве Долиной) с дочерью и внучкой.
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