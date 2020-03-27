https://static.news.ru/photo/ec9d7a7e-7011-11ea-bde2-fa163e074e61_660.jpg Фото: nataliapodolskaya/instagram

Певица Наталья Подольская поделилась семейной фотографией, на которой запечатлён её тесть Владимир Пресняков вместе с сыном и двумя внуками.

В подписи к снимку она поздравила Преснякова-старшего с днём рождения — 26 марта ему исполнилось 74 года.

Очень люблю, желаю крепкого здоровья! Берегите себя для нас, — написала певица.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь Ларисы Долиной опубликовала фото, на котором она запечатлена со своей бабушкой — матерью известной певицы. Подписчики сразу заметили «невероятное» сходство Галины Кудельман (в девичестве Долиной) с дочерью и внучкой.