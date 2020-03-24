Дочь Ларисы Долиной поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена со своей бабушкой — матерью известной певицы.
Бабуля. 1994. Архивируй печатное, Instagram, — подписала снимок Ангелина Долина.
Подписчики сразу заметили «невероятное» сходство Галины Кудельман (в девичестве Долиной) с дочерью и внучкой.
Милые и благородные лица. Чувствуется порода, — отметил один из подписчиков.
Ранее NEWS.ru писал, что брат Дианы Гурцкой — Роберт — опубликовал фото в социальной сети Instagram, на котором певица изображена без своего неизменного аксессуара — солнечных очков.
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