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Певец Александр Буйнов, которому 24 марта исполнилось 70 лет, вспомнил о времени, когда он выступал в группе «Весёлые ребята».

По словам артиста, этой группе он отдал 18 лет. Тогда участники коллектива зарабатывали «неприлично много», денег никто не считал. Как рассказал Буйнов, они давали по три-четыре концерта в день, их...