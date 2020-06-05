Муцениеце рассказала о реакции Прилучного на её обвинения в насилии

https://static.news.ru/photo/27e91416-a745-11ea-8e70-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как Павел Прилучный отреагировал на видео, в котором она рассказывает, как он поднял на неё руку.

В апреле Агата решила обнародавать подробности своей семейной жизни. Она вышла в соцсети через аккаунт своей матери и призналась, что муж поднял на неё руку, требовал, чтобы она с сыном и дочерью покинула его дом, а также разбил её мобильный.

Прилучный факт насилия отрицал, а всем желающим знать подробности посоветовал не лезть в чужую семью. Жену он назвал предательницей.

Сейчас Муцениеце о совершённом уже не жалеет, но заметила, что в определённый этап жизни начала сомневаться в происходящем. В какой-то момент Прилучный даже предлагал ей вернуться к нему.

Мне жаль, что моя ситуация вылезла как чирий, но я рада, что об этом теперь говорят по-другому, — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разъехались месяц назад: супруга перебралась в Москву, муж остался в коттеджном посёлке.

К Павлу Прилучному в гости периодически привозят детей, он прекрасно проводит с ними время, делится фотографиями с прогулок. Агата если вначале переживала расставание и даже писала мужу стихи, сейчас успокоилась и настроена более категорично. Мужа она называет «человеком на букву П».

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Павла Прилучного Агата Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений.