Ирина Понаровская обратилась в суд за перерасчётом пенсии

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Адвокат Марина Дубровская, представляющая в суде интересы актрисы Кристины Асмус, рассказала подробности о её разводе с шоуменом Гариком Харламовым. По словам юриста, инициатором расставания была Асмус, а не её супруг, который на самом деле до последнего пытался сохранить брак.

Дубровская раз и навсегда закрыла вопрос о том, кто же именно из звёздных супругов стал инициатором развода. По её словам, это вовсе не Гарик Харламов, как об этом говорилось ранее....