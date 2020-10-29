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Ирина Понаровская обратилась в суд за перерасчётом пенсии

03:29, 30 октября 2020
Фото: instagram.com/irinaponarovskaya

Российская певица Ирина Понаровская подала в суд, чтобы обязать управление Пенсионного фонда включить в её общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии.

Заявление от 67-летней певицы поступило в Басманный районный суд Москвы, пишет StarHit.

Понаровская Ирина требует обязать Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ № 10 по городу Москве и МО включить в её общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии с 10.08.1982 по 01.04.1983 и произвести перерасчёт страховой пенсии с учётом данного периода работы, — сообщили в пресс-службе суда.

Артистка выступала в филармонии в собственном ВИА вместе с мужем Вейландом Родом.

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