Актёр Стержаков пожаловался на тяжёлое финансовое состояние

https://static.news.ru/photo/1125a6b0-116a-11eb-895a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Стержаков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Из-за отмены концертов и спектаклей, вызванных пандемией, звёзды оказались в затруднительном финансовом положении. Откровенно о своём бедственном положении рассказал актёр Владимир Стержаков и признался, что в период застоя ему приходится продавать домик у водохранилища, чтобы было на что содержать семью.

Снимавшийся в «Ночном дозоре» и «Доярке из Хацапетовки» артист воспитывает двух сыновей. Один из них студент, а второй заканчивает школу. При этом пенсия 61-летнего Стержакова составляет 17 тысяч рублей, на которые невозможно содержать семью.

На что-то надо жить. В пандемию решили, что спектакли и концерты — основное зло. Не вокзалы, не рестораны. Поэтому работы никакой нет и не предвидится, — признался актёр, пишет «Экономика сегодня».

Домик у водохранилища актер приобрёл, когда дети были еще маленькие. На деньги от продажи он надеется дотянуть «до лучших времен».

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