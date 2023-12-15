Хейт детей, разлад с коллегами: как живет Оскар Кучера после интервью Дудю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Год назад актер Оскар Кучера, поддерживающий проведение СВО на Украине, дал интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как эта встреча отразилась на его жизни и карьере?

Что Кучера говорил в интервью Дудю

16 января 2023 года на YouTube вышло почти четырехчасовое интервью Кучеры с Дудем, которое к настоящему моменту собрало 563 тысячи лайков и 23,4 млн просмотров. Выпуск широко обсуждался в Сети: во-первых, потому что актер стал первым из поддерживающих СВО звезд, кто пришел в студию к журналисту, во-вторых, из-за самого обсуждения — журналиста критиковали за вопросы, а его интервьюера — за ответы.

Интервью по большей части строилось вокруг обсуждения СВО, хотя, как позже рассказывал Кучера, была договоренность обсудить его актерскую карьеру, музыку и гражданскую позицию. Сначала Дудь задавал вопросы о прошлом героя на телеканале МТВ и МУЗ-ТВ, однако позже все же перешел к разговору о политике.

Кучера пытался доказывать свою позицию по СВО на примере отношений соседей в многоквартирном доме, однако журналист неоднократно называл эти аналогии некорректными. Также Дудь спрашивал актера об окружении президента России Владимира Путина, указывая на его состоятельность. Кучера же в ответ на это спросил, воспользовался бы журналист знакомством с лидером страны, на что получил отрицательный ответ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оскар Кучера

Одна из пользовательниц описала интервью фразой «разговор слепого с глухимразговор слепого с глухим». Цитаты из беседы Кучеры и Дудя разошлись на мемы.

После выхода интервью актер рассказал, что согласился на встречу не из-за денег. Кучера объяснял свое решение тем, что «помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение».

«Наверное, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за все в ответе сам. <...> То, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», — сказал актер в одном из интервью.

Что сказали звезды об интервью Кучеры Дудю

Среди коллег актер смог найти поддержку. Например, телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась тем, что в СМИ и пабликах «топят своих» и «втаптывают» патриотов, которые «пытаются, как могут, высказать иную точку зрения».

На сторону актера встал и его давний друг продюсер Александр Толмацкий. Он заявил, что журналист подставил своего гостя и «попытался его превратить в серую массу». По его словам, Кучера «говорил все правильно, но Дудь — опытный парень, повел себя как негодяй».

Нашлись и те, кто не поддержал Кучеру. Например, телеведущая Маша Малиновская сравнила актера с «вошью на гребешке».

«Кучера выглядел глупо, извивался как вошь на гребешке, когда ему задавали прямой вопрос: <...> Моя претензия заключается в том, что таким образом Оскар несколько дискредитировал настоящих русских патриотов», — сказала Малиновская.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оскар Кучера

Как изменилась жизнь Кучеры после интервью Дудю

Редакция StarHit выяснила, что после широкого обсуждения ролика в Сети актер решил заработать на рекламе. По информации журналистов, рекламная публикация на канале «КУЧЕРА» стоит от 10 тысяч рублей + дополнительные опции (неудаление поста, закреп).

«За неделю после выпуска интервью было выложено 23 партнерских текста с опцией „не удалять из ленты“. Таким образом, если брать в расчет минимальную стоимость, можно смело предположить, что с коммерческих постов только в Telegram Оскар заработал за неделю как минимум 253 тысячи рублей», — писал StarHit.

Вместе с этим успехом на актера и его семью, в том числе четверых детей от третьего брака, обрушилась волна хейта. Супруга актера Юлия пожаловалась, что наследников актера начали проклинать в комментариях.

«Ни один разумный человек не пожелает ребенку ни единого плохого слова. Все, кто написал моим детям проклятия, оскорбления, показали нечеловеческое лицо. А вообще вопрос вам: вы зачем ко мне пришли? Кто-то из вас попытался хоть на секунду задаться вопросом, что в семьях бывают разные позиции и взгляды на один и тот же вопрос? Представляете, ни позиция моего мужа, ни позиция Дудя не отражает моего мировосприятия сейчас», — возмутилась жена Кучеры.

Вместе с этим она подчеркнула, что будет во всем поддерживать супруга, как делала это и ранее. По ее словам, пара идет вместе дальше, несмотря на разные точки зрения, «хранит и ценит историю семьи, растит в любви детей».

«Семья — это значительно большее, чем два партнера, смотрящих в одну политическую трубу!» — резюмировала Юлия.

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