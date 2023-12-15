Как надо Родину любить: чем отличается патриотизм SHAMAN и «Любэ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко рассказал корреспонденту NEWS.ru о главном отличии группы «Любэ» от певца SHAMAN (Ярослав Дронов). «„Любэ“ уже сколько лет на сцене! И безусловно, они патриотика тоже. Но они — это березы, сосны, река (песен пять только про реку), вот так они рисуют, акварелью рисуют нашу родину. А SHAMAN делает это своими словами», — заявил Матвиенко.

Не обижайте SHAMAN

Прежде всего, у меня создалось впечатление, что многие продюсеры и певцы, слушая SHAMAN, с изумлением задают себе вопрос: «А что, так можно было?» И хотя у большинства ветеранов сцены давно сложились и манера, и репертуар, все же SHAMAN изумил их своей творческой прямотой. И, что уж говорить, небывалым успехом.

И вот что интересно: ведь нет никакого табу на включение кем угодно в свой репертуар песни в духе «прямого патриотизма». Но почему-то все уступили это первенство SHAMAN, а сами «покусывают» певца то тут, то там. То репертуар не тот, то манера не нравится, то дреды на голове. Ну состриг дреды — все равно слишком патриотично. Слишком! Между тем сам Ярослав Дронов вовсе не чужд «акварельного патриотизма». Есть в его репертуаре абсолютно акварельная вещь «Моя Россия», которая легко бы могла оказаться и песней «Любэ», к примеру:

Там, где поет душа, Там, где легко дышать, И дарят свет места родные, Сердце я не предам, Знаю, я все отдам, Чтобы жила моя Россия.

И хочется спросить, что нам делать с выдающимся произведением Михаила Ножкина и Давида Тухманова «Я люблю тебя Россия»? Убедите меня, что это не «прямой патриотизм». Это настоящий гимн любви к Родине.

Или «Хотят ли русские войны» Евгения Евтушенко и Эдуарда Колмановского. Абсолютно патриотическая песня с «прямым патриотизмом»: «Много раз тебя пытали, быть России иль не быть» Какая уж тут акварель? А как нам быть с одной из лучших песен из репертуара Маши Распутиной «Живи, страна»?

Запрос общества

В 2003 году в телевизионном конкурсе «Народный артист» побеждает Алексей Гоман с песней «Русский парень». В те годы еще не вызрела потребность заявить о себе: «Я русский». И Алексей Гоман поет о русском парне в третьем лице.

Прошло 20 лет, и SHAMAN подхватил: «Я русский».

Трудно, конечно, преодолеть инерцию, понять и признать, что наступила другая эпоха. И она рождает новые смыслы и способы донести их до публики. Сегодня порой не остается времени на расшифровку тонких образов и скрытых музыкальных посланий. Сегодня время ускорилось, и возникновение «прямого патриотизма» в творчестве естественно и востребовано.

Пусть кому-то может показаться, что это запрос власти. Тоже верно. Но лишь отчасти. Не стоит закрывать глаза и на то, что это также и запрос общества. И большой самообман или лукавство не замечать этого. В конце концов более 1,5 тысячи респондентов при опросе ВЦИОМа отдали предпочтение SHAMAN’у, не забыв, при этом и «акварель» Расторгуева и группы «Любэ».

Верим в лучшее

Вообще, шоу-бизнес ничем не отличается от любого бизнеса. В нем есть место конкуренции и соперничеству. Но здесь существует и зависть. А еще и благородство, хотелось бы верить.

И именно в гармонии всех творческих направлений, которые взяли на себя ответственность учить общество любви к Родине, и есть та самая волшебная сила искусства. И ее благотворное воздействие на людей трудно переоценить.

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