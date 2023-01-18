«Лучше быть дураком, чем подлецом»: Кучера об интервью у Дудя Актер Кучера: интервью у Дудя должно было касаться творчества и музыки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Актер Оскар Кучера сообщил РИА Новости, что его интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) должно было касаться работы на канале «Муз-ТВ», сериала «Солдаты», музыки и гражданской позиции. Однако в итоге главной темой интервью стало отношение к спецоперации, а перевести беседу в другое русло актеру помешала его увлеченность темой.

Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом, — сказал Кучера.

Ранее Кучера рассказал NEWS.ru, что встречался с «руководителем нацистских подразделений» в Одессе, которого ему представили как Марк. В ответ на вопрос о том, зачем Марк занимается этой деятельностью, тот ответил, что представителям подразделений за это платят, чего они и не скрывают. Артист уточнил, что снимался в совместных российско-украинских проектах в Киеве «половину 2020 года и практически весь 2021-й, до августа». При этом он указал, что его просили не привлекать внимание окружающих.