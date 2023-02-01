Кучера пожаловался на атаку ботов после интервью Дудю Актер Кучера сообщил об атаке ботов на его Telegram-канал после интервью Юрию Дудю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Актер Оскар Кучера рассказал о нашествии ботов на его Telegram-канал, передает «360». Атака, по его словам, произошла после интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Модератор канала актера столкнулся с тем, что один и тот же пользователь мог оставить больше шести тысяч комментариев, содержание которых часто сводилось к фразе «Кучера тупой».

Просто писали: «Кучера тупой». Модератор нажимает «удалить», Telegram спрашивает все 6716 сообщений этого человека? Понятно, что это заряженные боты, — подчеркнул Кучера.

Актер признался, что ему пришлось «приблокировать» свой Telegram-канал после нашествия ботов и теперь он виден не всем пользователям мессенджера. Он добавил что, атаке подверглись и социальные сети его жены, под постами которой оставили множество неприятных комментариев. Артисту пришлось объяснить супруге, что их писали ненастоящие люди.

Актер Оскар Кучера ранее сообщил, что его интервью Юрию Дудю должно было касаться работы на канале «Муз-ТВ», сериала «Солдаты», музыки и гражданской позиции. Однако в итоге главной темой интервью стало отношение к спецоперации, а перевести беседу в другое русло актеру помешала его увлеченность темой.