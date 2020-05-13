Хакеры пригрозили слить украденные контракты Мадонны и Леди Гаги

https://static.news.ru/photo/c528a630-94f6-11ea-bd4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Нью-Йоркская юридическая фирма Meiselas & Sacks подтвердила, что хакеры украли электронные документы звёзд шоу-бизнеса, среди которых контракт певицы Мадонны с концертным агентством Live Nation на тур в поддержку её альбома 2019 года Madame X.

Согласно информации компании Emsisoft, занимающейся защитой цифровых данных, преступники опубликовали в Даркнете доказательства того, что файлы многих артистов были похищены, передаёт The Rolling Stone. Помимо контрактов, папки содержат номера телефонов, адреса электронной почты, личные переписки и соглашения о неразглашении данных.

В настоящее время под угрозой находятся документы Леди Гаги, Мэри Джей Блайдж, Мэрайи Кэри, Кристины Агилеры, Брюса Спрингстина и Run DMC. Кроме того, по данным The Independent, к хакерам попали файлы Элтона Джона, Дрейка, U2 и Роберта Де Ниро.

Как писал NEWS.ru, управляющий партнёр юридической группы Novator Вячеслав Косаков рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть. По его словам, следует жаловаться в контролирующие органы и сделать всё возможное, вплоть до смены паспорта, чтобы избежать негативных последствий.