Эксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть

Риски при утечке персональных данных можно минимизировать, если предпринять ряд шагов. Надо пожаловаться в контролирующие органы и сделать всё возможное, вплоть до смены паспорта, чтобы избежать негативных последствий.
Знаком того, что личные данные попали в сеть, являются спам-сообщения, звонки с неизвестных номеров. Проверить наличие утечки можно, набрав в поисковике свои личные данные,
Также существуют сервисы по проверке безопасных данных, но при выборе такой платформы надо быть очень осторожным. Эти сервисы могут оказаться мошенническими. которые как раз и собирают личные данные для дальнейшей продажи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ в Сети. На данный момент неизвестно, удалось ли мошенникам воспользоваться информацией.
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