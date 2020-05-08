Эксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть

https://static.news.ru/photo/81291308-9257-11ea-b931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Риски при утечке персональных данных можно минимизировать, если предпринять ряд шагов. Надо пожаловаться в контролирующие органы и сделать всё возможное, вплоть до смены паспорта, чтобы избежать негативных последствий.

Знаком того, что личные данные попали в сеть, являются спам-сообщения, звонки с неизвестных номеров. Проверить наличие утечки можно, набрав в поисковике свои личные данные, сообщает «Прайм», ссылаясь на рекомендации управляющего партнёра юридической группы Novator Вячеслава Косакова.

Также существуют сервисы по проверке безопасных данных, но при выборе такой платформы надо быть очень осторожным. Эти сервисы могут оказаться мошенническими. которые как раз и собирают личные данные для дальнейшей продажи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ в Сети. На данный момент неизвестно, удалось ли мошенникам воспользоваться информацией.