https://static.news.ru/photo/e8b7325c-7024-11ea-8bf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский исполнитель Дима Билан опасается устраивать для поклонников онлайн-концерты из-за вспышки коронавируса нового типа (COVID-19) по примеру коллег.

Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться, а то я последние годы (каждый год) бронхитом болел и мне реально боязно ходить даже на онлайн мероприятия. Спасибо за понимание, — рассказал музыкант на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Сейчас многие звёзды шоу-бизнеса выступают в Интернете. Среди них и российские и зарубежные: диджей Diplo, Крис Мартин из рок-группы Coldplay, певец Джон Ледженд, группа «БИ-2», Ольга Бузова и другие.

Полина Гагарина также выступит для тех, кто самоизолировался из-за коронавируса. Бесплатный онлайн-концерт покажут в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Трансляция концерта «Вместе на расстоянии» начнётся в 20:30 в пятницу, 27 марта.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Воля анонсировал новый выпуск Comedy Club в необычном «карантинном» формате. Резиденты будут шутить из дома по видеосвязи.