Павел Воля анонсировал новый выпуск Comedy Club в необычном «карантинном» формате. Резиденты будут шутить из дома по видеосвязи.
Раз сложилась такая ситуация, мы решили снять специальный выпуск, —
сказалВоля в анонсе на телеканале ТНТ.
Гостями онлайн-программы «КарантинStyle» 27 марта станут Полина Гагарина, Ольга Бузова, Баста. Для зрителей выступят Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, Женя Синяков, USB, Иван Половинкин.
Анонс программы опубликовал в Instagram Гарик Харламов. Подписчики одобрили такой необычный формат и написали, что с нетерпением ждут выхода нового необычного выпуска.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Гарик Сукачёв объявил о выступлении в Сети 27 марта. Концерт состоится в 19:00 по московскому времени.
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