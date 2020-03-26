Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/Global Look Press

Российская модель Алеся Кафельникова раскритиковала врачей, отказавшихся делать ей тест на коронавирус. В самый разгар пандемии девушка слетала в Куршевель, но его начали закрывать.

После, судя по Instagram, Кафельникова отправилась развлекаться в Дубай, который тоже стали закрывать из-за коронавируса, а оттуда — на Мальдивы. Но и там россиянке не понравилось: туристам разрешили только ходить...