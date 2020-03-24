https://static.news.ru/photo/a4962b8a-6e3c-11ea-aa3a-fa163e074e61_660.jpg Гарик Сукачёв Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Гарик Сукачёв объявил о выступлении в Сети 27 марта. Концерт состоится в 19:00 по московскому времени.

Выступление будет транслироваться на сайте show.okko.tv, в приложении Okko на Smart TV и в группе Гарика Сукачёва в «ВКонтакте».

Мы решили, что в такие времена оставлять людей без хорошей музыки просто нельзя! — пояснил музыкант.

Исполнитель также пообещал после показать в Сети запись выступления. Поклонники с радостью отреагировали на сообщение. «Отличная новость!», «Моя бабушка моет руки!», «Спасибо, мужики!», написали фанаты Гарика.

Будем петь, плясать у экранов и общаться онлайн — такие времена... Делитесь этой записью, созывайте друзей, а мы вжарим настоящий рок для вас! — пообещал музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Гарик Сукачёв на фоне ситуации с коронавирусом обратился к своим подписчикам с призывом быть осторожными и изменил слова своей знаменитой песни про бабушку, что курит трубку. Артист подчеркнул, что пожилые люди находятся в наибольшей опасности во время текущей пандемии вируса COVID-2019 и призвал заботиться о своих бабушках и дедушках.