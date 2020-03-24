Мы решили, что в такие времена оставлять людей без хорошей музыки просто нельзя! — пояснил музыкант.
Исполнитель также пообещал после показать в Сети запись выступления. Поклонники с радостью отреагировали на сообщение. «Отличная новость!», «Моя бабушка моет руки!», «Спасибо, мужики!», написали фанаты Гарика.
Будем петь, плясать у экранов и общаться онлайн — такие времена... Делитесь этой записью, созывайте друзей, а мы вжарим настоящий рок для вас! — пообещал музыкант.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Гарик Сукачёв на фоне ситуации с коронавирусом обратился к своим подписчикам с призывом быть осторожными и изменил слова своей знаменитой песни про бабушку, что курит трубку. Артист подчеркнул, что пожилые люди находятся в наибольшей опасности во время текущей пандемии вируса COVID-2019 и призвал заботиться о своих бабушках и дедушках.