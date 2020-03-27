https://static.news.ru/photo/a8c33aae-701c-11ea-a130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Полина Гагарина выступит для тех, кто самоизолировался из-за коронавируса. Бесплатный онлайн-концерт покажут в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Мы все сейчас друг другу близкие люди, которые могут организоваться, взять себя в руки и вместе преодолеть любые сложности. Что нужно делать, вы знаете: сидеть дома и проводить это время с максимальной пользой для себя и своих близких, — отметила Гагарина.

Трансляция концерта «Вместе на расстоянии» начнётся в 20:30 в пятницу, 27 марта.

27 марта Гагарина отмечает день рождения. Ранее она поздравила саму себя с этим днём.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек 27 марта. Трое жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний. Дни с 28 марта до 5 апреля станут внеплановыми выходными в РФ.

Мировая пандемия коронавируса затронула почти все государства, общее число подтверждённых случаев заражения приблизилось к 543 тысячам. Лидером по числу заболевших 27 марта стали Соединённые Штаты, ставшие первой страной, где инфицировалось больше жителей, чем в Китае.