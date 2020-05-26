В Китае создали систему, прогнозирующую распостранение коронавируса

https://static.news.ru/photo/6f34d696-9f7c-11ea-a099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские специалисты разработали модель, которая просчитывает распространение коронавируса в мире.

Система использует данные о климатических условиях, плотности населения и профилактических мерах в 180 странах. Население каждого государства разделяется на группы: инфицированные, умершие, уязвимые, выздоровевшие.

Как сообщает ТАСС, на сайте разработчиков отображаются данные прогноза на июнь. Данные будут обновляться каждые десять дней. Согласно прогнозу, к концу июня в мире каждый день будут выявляться 250 тысяч случаев заражения. В США число заболевших в день будет равняться 30 тысячам, в Китае — по одному случаю, а в России — число новых выявленных случаев будет ниже двух тысяч в день.

NEWS.ru писал, что в мире коронавирусом заразились более 5,5 млн человек. Большая часть инфицированных проживает в США — 1,66 млн. На втором месте находится Бразилия — 375 тысяч заражённых, на третьем месте Россия, в которой 362 тысячи случаев заражения.