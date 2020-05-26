В Китае создали систему, прогнозирующую распостранение коронавируса

Китайские специалисты разработали модель, которая просчитывает распространение коронавируса в мире.
Система использует данные о климатических условиях, плотности населения и профилактических мерах в 180 странах. Население каждого государства разделяется на группы: инфицированные, умершие, уязвимые, выздоровевшие.
Как
NEWS.ru писал, что в мире коронавирусом заразились более 5,5 млн человек. Большая часть инфицированных проживает в США — 1,66 млн. На втором месте находится Бразилия — 375 тысяч заражённых, на третьем месте Россия, в которой 362 тысячи случаев заражения.
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