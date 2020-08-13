Российской вакцине предрекли двухлетний период защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fec1fe80-dd55-11ea-a025-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Защитные свойства российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) сохранятся в течение как минимум двух лет после введения препарата, рассказал руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Время действия вакцины, её защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет, — рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт отметил, что зарубежная критика препарата связана с конкуренцией. Президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.