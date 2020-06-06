Биологи рассказали о внедрении коронавируса в человеческий мозг

https://static.news.ru/photo/cc1e3d5e-a80d-11ea-9d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкие учёные выяснили, как коронавирус нового типа попадает в человеческий мозг. По словам биологов, инфекция проникает через обонятельные рецепторы носа.

Далее поражается нервная система. Это объясняет некоторые симптомы COVID-19 — потерю обоняния и вкуса, говорится в статье в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Практически с первых дней после начала пандемии медики знают, что недуг атакует не только лёгкие, но и другие органы и ткани тела. Например, скапливается внутри слизистой носа, пищевода, в сердечной мышце и сосудах. Исследователи отметили, что часть пациентов умирали из-за образования тромбов в головном мозге.

Общемировая статистика по COVID-19: более 6,7 млн граждан заразились, свыше 394 тысяч умерли, более 2,7 млн выздоровели.

РФ занимает третье место по общему количеству выявленных заболевших. Лидируют Соединённые Штаты Америки, где инфицировались 1 897 838 жителей, далее идёт Бразилия — 614 941.

За последние сутки 197 жителей России умерли от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Общее число жертв пандемии в РФ достигло 5725.

Также за 24 часа в стране зафиксировали 8855 новых случаев заболевания в 84 регионах. Из них 3265 — без клинических симптомов недуга. За всё время наблюдений медики зарегистрировали 458 689 пациентов в 85 субъектах.

В Москве за последние сутки выявили 1992 случая инфицирования COVID-19. Всего в столице заболели 193 061 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что активность войск стран НАТО в обозримом будущем, скорее всего, будет только возрастать. Она будет увеличиваться по мере преодоления ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, считает замминистра иностранных дел России Александр Грушко.