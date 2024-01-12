За что все извинялись? Ивлеева не признала вину за «голую» вечеринку

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Анастасия Ивлеева

Не признав в суде свою вину по административному делу об организации «голой» вечеринки, Настя Ивлеева окончательно запутала всех, кто следит за развязкой скандальной истории.

Надо сказать, что это непризнание роскошно по своей простоте, поэтому, вероятно, многим просто покажется глумливым. Дело в том, что ей «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде». Согласитесь, эта формулировка, вписанная позже в постановление Лефортовского суда Москвы, изящна, как знаменитое колье на теле блогерши. В общем, пример классический, мы его видели в фильме «Бриллиантовая рука»: «отель „Атлантик“, двухкоечный номер, не виноватая я — они сами пришли».

А к чему были все слезы?

Прежде всего хочется спросить, для чего же тогда были многословные оправдания, пояснения, даже извинения со стороны наиболее именитых соучастников вечеринки, которую, кстати, сейчас называют не иначе как «вечеринка Ивлеевой»? К чему было яркое, не лишенное артистического шарма обращение Филиппа Киркорова, попутавшего двери (хотя очевидно, что берега)? Что напористо пыталась втолковать Ксения Собчак про чувство прекрасного на примере костюмированного «шабаша» в «Мутаборе»?

Почему с обидой в голосе многословно открещивался от скандального мероприятия Дима Билан? Мол, просто зашел поздороваться и сразу ушел работать. «Все, что произошло этим вечером с моим именем, — это дезинформация и даже клевета», — заявил певец. И главное — к чему были собственные публичные извинения Насти Ивлеевой?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Когда же дело дошло до суда, выяснилось, что ей «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде». Тут одно из двух: либо она не заметила голого человека с носком и остальную полуголую массу, либо в принципе не считает это все «оскорбляющим человеческое достоинство». Даже если вынуть это мероприятие из контекста особого положения в стране. Думаю, что эта простота и прямодушное заявление «бедной Насти» — абсолютная правда.

Она и ее гости не считают свой дресс-код и весь этот «шабаш» чем-то пошлым и неприличным. Им уютно в своем маленьком параллельном мирке, который для обычных людей находится, как принято говорить, за гранью добра и зла. Когда же под давлением общественности и угрозой потери гонораров богемная тусовка вынуждена была наперебой оправдываться, мы увидели вроде неглупых, прилично одетых людей, говорящих с достоинством и почти искренне. Но осадочек, как говорится, остался.

«Холоп» как пример

Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление. А известно ли вам, в чем состоит феномен успеха дилогии «Холоп»? Мнений высказано немало. Но любопытным мне показалось заключение критика Лидии Масловой. Она считает, что в обоих фильмах «задействован единый психологический механизм кассовой привлекательности». Смысл его в том, что законопослушному гражданину доставляет удовольствие видеть наказание золотой молодежи. Я бы добавил от себя, что неменьшее удовольствие публике доставляет видеть не только процесс, но и результат «перевоспитания». Да и в самом процессе зрителю нравится не столько само наказание, сколько бесконечная режиссерская выдумка. Да и сопереживание «мажору», попавшему в передрягу, безусловно, присутствует.

Казалось бы, при чем здесь «голая» вечеринка Насти Ивлеевой? Да при том, что практически каждый ее фигурант мог бы стать прототипом для сценария фильма «Холоп». И миллиардные сборы были бы обеспечены.

Поскольку в обществе накопилась усталость от жирующей и непотребно себя ведущей богемы. И сформировался заказ на ответственность, законность и справедливость.

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