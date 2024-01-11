«Не признала вину». Что Ивлеева сказала в суде по делу о «голой» вечеринке? Ивлеева на суде не признала вину в организации «голой» вечеринки

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Анастасия Ивлеева

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева не признала вину по административному делу об организации «голой» вечеринки, говорится в постановлении Лефортовского суда Москвы. Какие подробности известны?

Что Ивлеева сказала в суде

«На судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал, указав на то, что ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», — говорится в постановлении Лефортовского суда Москвы.

По мнению защиты, ответственность за организацию и проведение мероприятия в столичном клубе Mutabor должна нести компания, которая заключила соответствующий договор с блогером.

«Ивлеева обвинила в скандале вокруг ее „голой“ вечеринки ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое занималось организацией мероприятия в клубе Mutabor. В договоре, заключенном между Ивлеевой и агентством, ИП Настюшки числится заказчиком, а DEPARTÁMENT — исполнителем. По этой логике и вся ответственность лежит на них, заявляет защита Ивлеевой», — пишет SHOT.

Кроме того, как следует из постановления суда, Ивлеева заявила, что информация о дресс-коде на вечеринке была указана в текстовом сообщении, которое отправлялось гостям, где присутствовала ссылка на фото людей в образах, предлагающихся как образец одежды для гостей. По ее словам, все это не являлось призывом.

Ивлеева также обратила внимание, что мероприятие представляло собой презентацию снимков, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей Ивлеевой, согласно постановлению, было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и «Золотое яблоко».

29 декабря прошлого года Лефортовский суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей.

Телеведущей предъявили обвинения в административном правонарушении об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеев

Что случилось с клубом Mutabor после «голой» вечеринки

Московский клуб Mutabor, в котором проходила «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, закрыли по решению суда. Лефортовский суд Москвы вынес постановление о приостановке работы заведения на 90 суток, отсчет пошел с 27 декабря.

В рамках проверки Роспотребнадзор составил протокол из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм в клубе. Суд рассматривал протокол в закрытом режиме — на этом настояла юрист заведения, поскольку в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Полиции удалось установить его личность по кассовому чеку, оплаченному картой.

По одним данным, причиной стало присутствие на вечеринке Ивлеевой инфицированного больного. При этом Telegram-канал Baza пишет, что один из посетителей мероприятия якобы отравился пивом.

Уехала ли Ивлеева из России

Некоторые Telegram-каналы сообщали, что Анастасия Ивлеева после «голой» вечеринки якобы уехала в Дубай с «чемоданом денег». По словам журналистки Ксении Собчак, телеведущая приняла такое решение, опасаясь преследований силовиков после «голой» вечеринки.

«Рэпер Николай Васильев (VACIO) повторно задержан, ему снова вменяют мелкое хулиганство. Настя Ивлеева уехала за границу, потому что тоже опасается последствий. Это просто смешно, не будь так тревожно, они сейчас будут натягивать сову на глобус. Видимо, наказания показалось мало. Неужели это такая форма публичной казни не за преступление, а за глупость и неадекватность времени? Это нельзя воспринимать иначе, как сигнал всем бояться», — утверждала Собчак.

Однако 6 января Ивлеева опубликовала в соцсетях видео и рассказала, что проводит новогодние каникулы в Санкт-Петербурге. Также блогер передала привет поклонникам и поздравила их с праздниками.

Спустя некоторое время Собчак объяснила, откуда у нее появилась информация про отъезд телеведущей.

«У нас информация по ее отъезду за границу получена от двух адвокатов, занимающихся делом VACIO. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», — сообщила журналист.

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