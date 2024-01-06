Анастасия Ивлеева: где сейчас, уезжала ли из РФ, что советует россиянам Собчак: информация об отъезде Ивлеевой была получена от адвокатов Vacio

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Анастасия Ивлеева, попавшая в скандал из-за «голой» вечеринки, записала 6 января видеообращение к подписчикам в Telegram, в котором рассказала о своем местонахождении и будущих планах. Что об этом нужно знать, какие последствия могут ее ждать?

Что сегодня сказала Ивлеева

Сегодня днем некоторые Telegram-каналы сообщили, что Ивлеева якобы покинула Россию и направилась с «чемоданом денег» в Дубай. По словам Ксении Собчак, телеведущая приняла такое решение, опасаясь преследований от силовиков после «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

«Рэпер Николай Васильев (Vacio) повторно задержан, ему снова вменяют мелкое хулиганство. Настя Ивлеева уехала за границу — потому что тоже опасается последствий. Это просто смешно, не будь так тревожно, они сейчас будут натягивать сову на глобус. Видимо, наказания показалось мало. Неужели это такая форма публичной казни, не за преступление, а за глупость и неадекватность времени? Это нельзя воспринимать иначе как сигнал всем: бояться», — возмутилась Собчак.

Вечером Анастасия Ивлеева заявила, что никуда не уезжала. Она записала видео в шубе на фоне снега из Санкт-Петербурга и рассказала, что проводит каникулы с семьей, друзьями и близкими.

Также блогер передала привет подписчикам, поздравила с Новым годом и Рождеством. Телеведущая посоветовала россиянам «поменьше сидеть в интернете и побольше времени проводить с близкими».

Через некоторое время Собчак объяснила, откуда взяла информацию про отъезд Ивлеевой.

«У нас информация по ее отъезду за границу получена от двух адвокатов, занимающихся делом Vacio. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», — добавила она в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня».

Что может грозить Ивлеевой в России

По информации «ВЧК-ОГПУ», полиция сочла костюм рэпера Vacio, явившегося на тусовку в одном носке на гениталиях, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ-движения (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

«Столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы на возбуждение уголовного дела в отношении участников „голой“ вечеринки — телеведущей Анастасии Ивлеевой и рэпера Николая Васильева (Vacio) по ч. 1.1 ст. 282.2 (за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации)», — говорится в публикации «ВЧК-ОГПУ».

Также авторы Telegram-канала отметили, что СК РФ с квалификацией согласился и намерен возбудить соответствующее дело.

«Автоматически Ивлеева будет внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что грозит заморозкой всех ее счетов. Между тем Минюст готовит материалы о признании Ивлеевой иноагентом. Сама Ивлеева уже покинула Россию. Она улетела в Дубай», — сообщил Telegram-канал Brief.

Официального подтверждения этой информации пока не было.

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