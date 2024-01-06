Ивлеева ответила на слухи о своем отъезде из России Блогер Ивлеева опровергла информацию об отъезде из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева опровергла слухи о своем отъезде из России. Она опубликовала в социальных сетях видео из Санкт-Петербурга, где, по ее словам, она встречает Рождество с семьей.

Морознейший привет из города Санкт-Петербурга. Здесь я провожу свои праздники с семьей, близкими и друзьями. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть и перезагрузиться, — отметила блогер.

Ранее журналистка Ксения Собчак распространила информацию, что Ивлеева уехала за границу. Эти слухи также появились в ряде других Telegram-каналов. Позже Собчак пояснила, что получила данные об отъезде блогера от двух адвокатов, которые работают над делом рэпера Vacio.

Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет, — отметила журналистка.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» узнал, что полиция планирует возбудить в отношении Ивлеевой и рэпера Vacio, который явился на ее вечеринку almost naked в одном носке на гениталиях, более серьезное дело по экстремистской статье. Музыканта задержали повторно после 15 суток административного ареста.

В конце декабря Лефортовский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки в клубе Mutabor. Ее признали виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.